Новый начальник Пенитенциарной службы - Досье

Как сообщалось ранее, распоряжением Президента Ильхама Алиева Мирсалех Мирaдил оглы Сеидов освобожден от должности заместителя министра юстиции Азербайджана - начальника Пенитенциарной службы. На эту должность назначен Сахиб Джалил оглы Рзаев.

Day.Az представляет биографическую справку о Сахибе Джалил оглы Рзаеве.

Сахиб Рзаев родился в 1977 году. В 2001 году окончил Бакинский государственный университет по специальности "Правоведение", получив степень бакалавра. В 2011 году с отличием завершил дополнительное обучение в БГУ по специальности "Международное право".

До 2006 года работал следователем в органах внутренних дел. С 2006 по 2023 год занимал должности начальника отдела, управления и главного управления в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

С января 2025 года работал заместителем начальника Следственного управления Министерства юстиции, а позднее был назначен начальником этого управления.