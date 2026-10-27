В Азербайджане изменят порядок взыскания ценных бумаг

Будет определен механизм обращения взыскания на документарные ценные бумаги, обнаруженные непосредственно у должника, на бездокументарные ценные бумаги, зарегистрированные на имя должника, а также на документарные ценные бумаги, хранящиеся в центральном депозитарии.

Как сообщает корреспондент Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в закон "Об исполнительном производстве", обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно законопроекту, судебный исполнитель незамедлительно изымет документарную ценную бумагу, обнаруженную непосредственно у должника, и не позднее дня ее изъятия вынесет постановление о наложении на нее ареста. Копия данного постановления будет направлена в центральный депозитарий, эмитенту ценной бумаги и лицу, выдавшему ее.

Если судебный исполнитель получит от центрального депозитария официальную информацию о наличии бездокументарной ценной бумаги, зарегистрированной на имя должника, либо документарной ценной бумаги, хранящейся в центральном депозитарии, он не позднее дня получения этой информации вынесет постановление о наложении на нее ареста. Копия постановления будет направлена в центральный депозитарий, эмитенту ценной бумаги и лицу, выдавшему ее.

Наложение ареста на ценную бумагу, принадлежащую должнику на праве собственности, ограничит право распоряжения ею, а также получение выплат по ней в размере и объеме, необходимых для исполнения исполнительного документа.

Если ценные бумаги невозможно разделить в соответствии с размером и объемом предъявленного требования, арест будет наложен на них целиком, независимо от размера и объема требования.

Запрос информации о ценных бумагах должника, наложение на них ареста и принятие мер по обращению взыскания на эти ценные бумаги будут осуществляться посредством информационной системы "Электронное исполнительное производство".

При обращении взыскания на ценную бумагу взыскателю будет предложено принять ее по цене не ниже цены на конец предыдущего торгового дня, а при отсутствии такой цены - по номинальной стоимости. Взыскатель должен сообщить о своем согласии или несогласии с этим предложением в течение 7 рабочих дней. Данный факт должен быть оформлен протоколом, подписанным взыскателем и судебным исполнителем.

В связи с передачей ценной бумаги в собственность взыскателя судебный исполнитель в течение 1 рабочего дня обратится в соответствующий центральный депозитарий, к плательщику или в инвестиционную компанию. Если у взыскателя нет депозитного счета, до обращения взыскания на бездокументарную ценную бумагу, а также на документарную ценную бумагу, хранящуюся в центральном депозитарии, он должен обратиться к члену центрального депозитария - инвестиционной компании или банку, осуществляющему инвестиционные услуги (операции), - для открытия депозитного счета.

Если цена на конец предыдущего торгового дня, а при отсутствии такой цены - номинальная стоимость, превышает размер требования взыскателя, взыскатель должен уплатить разницу. Излишек денежных средств будет распределен в соответствии с порядком распределения денежных сумм, взысканных с должника, а после удовлетворения всех требований оставшаяся сумма будет возвращена должнику.

Если взыскатель не примет предложение о передаче ценной бумаги (переводе на депозитный счет), обращение взыскания на нее будет осуществляться путем продажи на регулируемом рынке. Продажа ценных бумаг на регулируемом рынке будет проводиться в соответствии с Гражданским кодексом и законом "О рынке ценных бумаг". В этом случае судебный исполнитель выступит в качестве заказчика и поручит инвестиционной компании, действующей в Азербайджанской Республике, продать ценные бумаги на регулируемом рынке. При этом ценная бумага будет предлагаться по цене не ниже цены на конец торгового дня, предшествующего продаже, а при отсутствии такой цены - по номинальной стоимости.

Средства, полученные от продажи ценной бумаги, будут перечислены на депозитный счет исполнительной службы.

Если в течение 2 месяцев ценная бумага не будет продана на регулируемом рынке по цене не ниже цены на конец торгового дня, предшествующего продаже, а при отсутствии такой цены - по номинальной стоимости, об этом будет сообщено судебному исполнителю. После этого ценная бумага будет повторно предложена взыскателю по номинальной стоимости. Если взыскатель не примет это предложение, документарная ценная бумага будет возвращена должнику в течение 3 рабочих дней. Для возврата бездокументарной ценной бумаги на депозитный счет должника уведомление будет направлено в центральный депозитарий в течение 1 рабочего дня.

Денежные средства, подлежащие выплате должнику по ценным бумагам, срок выплаты по которым наступил и на которые наложен арест, будут перечислены плательщиком на депозитный счет исполнительной службы в размере и объеме, необходимых для исполнения исполнительного документа.

Эти требования не будут распространяться на ипотечные ценные бумаги, обеспечивающие право ипотеки на недвижимое имущество.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.