В Агдамском промпарке появится новое предприятие

ООО "Ağdam Agro yem" реализует проект по производству кормов для животноводческих хозяйств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана, ООО "Ağdam Agro yem" присвоен статус резидента Агдамского промышленного парка, находящегося под управлением агентства.

Компания планирует создать на территории Парка предприятие по производству кормов с учетом потребностей животноводческих хозяйств. Реализация проекта стоимостью 11 миллионов манатов будет способствовать улучшению обеспечения животноводческих хозяйств кормами, а также расширению возможностей местного производства и экспорта.

Отметим, что Агдамский промышленный парк создан в Агдамском районе на территории площадью 190 гектаров на основании Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года. Целями создания Парка являются восстановление освобожденных от оккупации территорий, развитие промышленного потенциала Карабаха, поддержка предпринимательства и увеличение занятости населения в производственной сфере.

Приоритетными направлениями деятельности Промышленного парка являются производство строительных материалов, упаковка сельскохозяйственной продукции, производство и переработка плодоовощных консервов, мяса, молока, кормов и удобрений, развитие сферы услуг, а также создание холодильных камер.

Государство создало в Агдамском промышленном парке благоприятные условия для инвестиций и развития предпринимательства. Резиденты Парка полностью освобождаются сроком на 10 лет от налога на имущество, земельного налога, а также налога на доходы или прибыль. Кроме того, техника, оборудование и сырье, импортируемые для производственных целей, освобождаются от НДС и таможенных пошлин сроком на 10 лет. Для предпринимателей также предусмотрены субсидирование взносов на социальное страхование и другие меры стимулирования.

Продукция, производимая в промышленном парке, который занимает второе место в стране по количеству резидентов, поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.