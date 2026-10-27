Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше - гендиректор ISESCO

Международная делегация высоко оценила восстановительные работы в Агдаме и Шуше.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом во вторник сказал генеральный директор ISESCO Салим бин Мухаммад аль-Малик в ходе выступления на панельной сессии на тему "Культура в центре: Надежные пути к общему будущему с SECURE" в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу, передает Day.Az.

"В 2022 году представители разных стран посетили Агдам. Этот визит стал первой миссией международной организации на освобожденные от оккупации территории. Члены делегации стали свидетелями тяжелых разрушений в регионе", - сказал гендиректор.

По его словам, делегация представителей разных стран после детального изучения территорий подготовила специальные отчеты. "Было подчеркнуто, что эти отчеты могут стать ценным документом для международных судов и правовых платформ в будущем. С тех пор эта делегация посетила Агдам, окрестности Агдама и Шушу в общей сложности 7 раз. Путь развития и процесс восстановления, осуществленный в Шуше за эти годы, были восприняты делегацией с восхищением", - добавил он.

Генеральный директор подчеркнул, что члены делегации высоко оценили восстановительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных территориях, а также сохранение памятников наследия, отражающих богатую культуру Азербайджана.

Отметим, что VII Всемирный форум по межкультурному диалогу проходит 27-29 октября в Баку на тему "Диалог ради общего будущего: построение мостов в разделенном мире".

Форум является главным международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного Президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году. Впервые организованный в 2011 году форум объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества вокруг межкультурного диалога и сотрудничества.

Программа форума включает обсуждения по таким темам, как мир и безопасность, межкультурный и межрелигиозный диалог, роль молодежи, искусственный интеллект, креативная экономика, медиа, культурное наследие и туризм.