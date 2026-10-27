Публикации этих лиц в соцсетях будут контролироваться

Судьи должны воздерживаться от публикаций в социальных сетях, которые могут нанести ущерб авторитету судебной системы, а также от заявлений, способных повлиять на исход рассматриваемых ими дел или дел, которые им предстоит рассматривать. Официальную информацию они должны предоставлять через судью, ответственного за взаимодействие со СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в новой редакции Кодекса этического поведения судей подробно определены правила использования интернет-ресурсов, социальных сетей и взаимодействия с медиа.

Согласно новым положениям, при использовании социальных сетей судья должен вести себя в соответствии со своим статусом, защищать авторитет судебной власти и воздерживаться от действий, которые могут его подорвать. Его публикации, комментарии и другая активность не должны ставить под сомнение независимость и беспристрастность судьи, а также справедливость правосудия.

При оформлении профиля в социальных сетях судья должен учитывать свой статус и общественное доверие к судебной власти. Информация в профиле и способ ее представления должны соответствовать статусу судьи. Публикации в личном аккаунте также не должны подрывать общественное доверие к судебной системе.

Для официальной переписки судьи должны использовать служебную электронную почту. Использовать эти средства связи для ведения аккаунтов в социальных сетях и других личных целей не допускается. Если социальная платформа становится несовместимой с деятельностью судьи, он должен прекратить ею пользоваться.

Осторожность требуется и при оценке публикаций других пользователей - постановке отметок "Нравится" и написании комментариев. Судья должен учитывать, как содержание этих действий может отразиться на авторитете судебной власти.

Согласно новым правилам, выступая перед общественностью и взаимодействуя со СМИ, судья должен воздерживаться от выражения позиции, мнений и комментариев, способных повлиять на исход дел, находящихся в его производстве или производстве суда, а также дел, которые будут рассматриваться в будущем. Такие заявления не должны ставить под угрозу справедливость судебного разбирательства.

Официальную информацию для СМИ должен предоставлять судья, ответственный за взаимодействие с медиа, то есть судья-спикер. При общении с представителями СМИ судья должен тщательно подбирать формулировки и сведения, учитывая требования этики и законодательства, а также возможные правовые и этические риски своих заявлений.

Согласно еще одному положению кодекса, судьи также должны воздерживаться от публикаций в СМИ и социальных сетях, которые могут создать впечатление политической предвзятости.