Автор: Мехти Ахмедзаде

Всемирная фестивальная ассоциация (WOFA), к сожалению, прогнулась перед армянским лобби в Австрии - сепаратистов-провокаторов все-таки пригласят на венский культурный фестиваль.

Причем произошло все в довольно унизительной для WOFA манере. Она разошлет приглашения вновь и почему-то переложила ответственность на Евросоюз. Причем здесь европейские власти, непонятно, но, как аргументировали поджавшие хвост организаторы, им пришлось обращаться за "разъяснениями" и "рекомендациями" относительно порядка действий в подобных ситуациях. Мол, простите, никогда не сталкивались с подобным, с жалобами дипломатических представительств.

Много ума для решения данной проблемы, на самом деле, не требуется. Вот почему нужно было открыть страницы истории и прочитать, что это за люди, что это за фейк под названием "арцах" и почему его не должно быть на культурном мероприятии. Культурой, как мы видим по истерическому поведению провокаторов, от них не пахнет. Следовательно, и делать им там нечего.

Почему организаторы международного культурного мероприятия не смогли самостоятельно разобраться в ситуации и определить прозрачные правила участия? Разумеется, консультации с европейскими структурами сами по себе не являются чем-то предосудительным. Однако они не снимают с организаторов ответственности за собственные решения и за принципы, которыми они руководствуются.

Напомним, что президент WOFA Зоран Стрезовски ранее сообщил о вмешательстве нескольких дипломатических представительств. По его словам, в поступивших обращениях коллективы обвинялись в сепаратистской деятельности, а организаторам рекомендовали отказаться от их участия. Впоследствии решение было пересмотрено, и теперь приглашения планируется направить повторно.

В этой истории принципиально важно установить, кто именно обращался к организаторам, какие аргументы приводились и почему первоначальное решение оказалось недолговечным. Без ответов на эти вопросы разговоры о прозрачности и независимости международных культурных организаций рискуют остаться лишь декларациями.

Для Азербайджана эта ситуация имеет не только культурное, но и политическое измерение. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, а вопрос его принадлежности не может пересматриваться посредством культурных мероприятий, символики или политических заявлений. Поэтому особое значение приобретает то, как именно приглашенные коллективы будут представлены публике и какую символику намерены использовать организаторы.

Под какими официальными названиями выступят коллективы? Будут ли использоваться обозначения и символы, связанные с бывшим сепаратистским образованием? Как организаторы намерены разграничивать сохранение культурного наследия и политическую деятельность? Это не праздные вопросы. Они позволяют понять, останется ли фестиваль пространством культурного обмена или станет площадкой для продвижения политических нарративов, вызывающих серьезные возражения со стороны Азербайджана.

Стоит напомнить и самим армянским реваншистам, что времена, когда можно было делать что хочется, давно прошли. Карабах является частью Азербайджана, вопрос его принадлежности окончательно закрыт. Ни концерты, ни фестивали, ни письма в международные организации этого положения изменить не способны.

Ну, а руководству WOFA из-за своей слабости теперь придется определиться, какой фестиваль оно собирается проводить в Вене - международный праздник культуры или реваншистский пропагандистский спектакль? От этого выбора будет зависеть отношение к ассоциации далеко за пределами Австрии.