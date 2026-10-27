В Ашхабаде обсуждают соглашение о научных исследованиях на Каспии

В Ашхабаде начался очередной раунд переговоров представителей прикаспийских государств по проекту соглашения о сотрудничестве в сфере морских научных исследований в Каспийском море.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном сегодня Министерством иностранных дел Туркменистана.

Как сообщает ведомство, заседание открылось 27 октября в Институте Каспийского моря. Основное внимание участников сосредоточено на проекте соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере морских научных исследований.

"Документ готовится в соответствии с инициативой Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, выдвинутой на Пятом Каспийском саммите в Актау 12 августа 2018 года. Тогда туркменский лидер предложил разработать отдельное пятистороннее соглашение, которое заложило бы системную основу для совместных научных изысканий на Каспии", - говорится в сообщении.

Предыдущие раунды переговоров подтвердили заинтересованность прикаспийских государств в выработке общих подходов к этому вопросу. Ожидается, что нынешнее заседание позволит продвинуться в согласовании оставшихся положений проекта документа.

Работа представителей продлится до 28 октября 2026 года.

Отметим, что сотрудничество в сфере морских научных исследований является частью более широких усилий пяти прикаспийских государств - Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана - по координации использования и охраны Каспийского моря. Правовой основой регионального сотрудничества в области охраны окружающей среды служит Тегеранская конвенция, подписанная в 2003 году и вступившая в силу в 2006 году. Она предусматривает совместные меры по борьбе с загрязнением, сохранению биоразнообразия и экологическому мониторингу. Отдельное соглашение о морских научных исследованиях позволит создать более специализированную основу для взаимодействия в этой сфере.

Необходимость координации научных исследований возрастает на фоне экологических и экономических проблем Каспийского моря, включая продолжительное снижение уровня воды и его последствия для экосистем, рыболовства, судоходства, туризма и прибрежной инфраструктуры.

В декларации, принятой в Баку в ноябре 2024 года, представители пяти государств призвали к согласованным региональным действиям на основе научных исследований и принципов устойчивого управления.