Композитор тишины: Баку прикоснулся к уникальному миру Софьи Губайдулиной - ФОТО

В Постоянном представительстве Республики Татарстан (Россия) в Азербайджане состоялся концерт "Композитор тишины", посвященный 95-летию выдающегося российского композитора Софьи Губайдулиной, одной из ключевых фигур музыкального авангарда второй половины XX века.

Как передает Day.A, об этом говорится в сообщении организаторов.

Мероприятие было организовано Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли совместно с Татарской общиной Азербайджана при поддержке Представительства Республики Татарстан в Азербайджане.

Творчество Софьи Губайдулиной, называвшей себя дочерью двух миров - Востока и Запада, еще при жизни композитора вошло в историю мировой музыкальной культуры как уникальное явление, оказавшее влияние на развитие музыкального искусства на десятилетия вперед. Ее неповторимый художественный мир объединяет новаторство музыкального мышления и глубину философской рефлексии, смелость звуковых экспериментов и стремление постичь невидимое. Композитор-философ не предлагает слушателю готовых ответов, а открывает пространство для собственных размышлений о мире, человеке и смысле жизни.

Художественный руководитель и ведущая мероприятия, доктор философии по искусствоведению, доцент БМА Алена Инякина рассказала о масштабе и художественной значимости творчества Губайдулиной, уникальности ее личности и основных этапах творческого пути. Ярким дополнением к рассказу стали фрагменты интервью композитора, записанные в разные годы ее жизни.

Сложность музыкального языка Губайдулиной обусловила редкость исполнения ее произведений музыкантами из Азербайджана. Поэтому концерт "Композитор тишины" предоставил бакинской публике возможность услышать ее музыку вживую.

В специально подготовленную концертную программу вошли камерно-вокальные миниатюры Софьи Губайдулиной и ее педагога, талантливого композитора и общественного деятеля Виссариона Шебалина. Произведения исполнила лауреат международных конкурсов, солистка Азербайджанского государственного академического музыкального театра Юлия Гейдарова.

Особым событием стала премьера вокального цикла Губайдулиной "Фацелия", написанного на стихи Михаила Пришвина. Произведение впервые прозвучало на бакинской сцене.

Музыкальную часть программы дополнили песни Владимира Высоцкого, с которым Губайдулина сотрудничала во время работы над фильмом "Вертикаль", а также стихи выдающихся русских, татарских и арабских поэтов, раскрывающие различные грани жизни и творчества композитора.

Вокальные и поэтические произведения представили артисты и поэты Ренат Ильязов, Зарема "Nathalie" Манафова, Арзу Мамедова, Арзу Манафлы, Самуил Нагинский и студентка БМА Пакиза Мустафазаде.

Завершающим аккордом юбилейного вечера стали авторские стихи Арзу Манафлы, посвященные памяти выдающегося композитора.

Кураторами мероприятия выступили Алена Инякина и Ренат Ильязов.

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