Азербайджан и ООН обсудили вопросы борьбы с международным терроризмом - ФОТО

27 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности заместителя генерального секретаря ООН по вопросам Управления по борьбе с терроризмом Александром Зуевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Управлением ООН по борьбе с терроризмом.

На встрече также отмечалась значимость проходившего в Баку VII Всемирного форума по межкультурному диалогу. Подчеркивалось, что форум является важной международной платформой с точки зрения обсуждения глобальных вызовов современности, поощрения взаимопонимания между культурами и религиями, а также укрепления мира и безопасности.

Наряду с этим, было обращено внимание на значение проводимого в нашей стране Бакинского форума по безопасности с точки зрения развития сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом, укрепления доверия в области безопасности, расширения обмена опытом и информацией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями вокруг планов по расширению в стране представительства Управления ООН по борьбе с терроризмом. Подчеркивалось, что это может внести вклад в укрепление институциональных основ сотрудничества между Азербайджаном и UNOCT, поддержку международных инициатив в сфере борьбы с терроризмом.

Было обращено внимание на вклад, вносимый Азербайджаном в борьбу с международным терроризмом, и значение, придаваемое развитию сотрудничества с ООН и ее специализированными структурами в этой сфере.

А. Зуев проинформировал о деятельности Управления ООН по борьбе с терроризмом, координации глобальных усилий по борьбе с терроризмом и основных направлениях сотрудничества с государствами-членами.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.