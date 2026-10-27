Голос редкой красоты: в Баку почтили память Галины Вишневской - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся музыкальный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Галины Вишневской. Творчество выдающейся оперной певицы оставило глубокий след как на мировой сцене, так и в камерном вокальном искусстве, передает Day.Az.

Галина Вишневская обладала лирико-драматическим сопрано редкой красоты - теплым, насыщенным и удивительно гибким. В ее голосе лирическая нежность органично сочеталась с драматической мощью, что позволяло создавать незабываемые образы и передавать всю глубину человеческих чувств.

Ее выступления проходили на прославленных оперных сценах мира - от Большого театра до лондонского Ковент-Гардена и нью-йоркской "Метрополитен-опера". Вишневская создавала запоминающиеся женские образы, каждый со своим характером и внутренней драмой. Среди них - гордая Аида в одноименной опере Верди, трогательная Чио-Чио-сан в "Мадам Баттерфляй" и страстная Тоска в опере Пуччини, Татьяна в "Евгении Онегине" Чайковского и Катерина Измайлова в опере Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда".

В юбилейном концерте приняли участие сопрано Ольга Георгиева, солистка Азербайджанского государственного музыкального театра, и меццо-сопрано Медина Туганова, солистка Анталийского оперного театра.

В этот вечер Ольга Георгиева и Медина Туганова обратились к репертуару Галины Вишневской, исполнив арии и романсы, с которыми связаны разные страницы ее творческой жизни. В исполнении вокалисток прозвучали и драматизм оперных образов, и тонкая лирика романсов, в которых особую роль играют доверительность интонации и поэтичность музыкального высказывания.

Концерт прошел с большим успехом и при полном аншлаге. Для зрителей это стало прекрасной возможностью вновь услышать произведения, с которыми связано имя Галины Вишневской, и вспомнить выдающуюся артистку, чье исполнительское мастерство получило признание на крупнейших музыкальных сценах мира.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az