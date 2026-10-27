Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с генсеком UN Tourism - ФОТО

27 октября министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с находящимся с визитом в нашей стране генеральным секретарем структуры UN Tourism Шейхой Аль-Нувейс.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и UN Tourism, продвижение богатого туристического потенциала нашей страны на международном уровне, новые возможности взаимодействия в сфере туризма, а также расширение участия Азербайджана в международных туристических платформах.

Министр еще раз поздравил генерального секретаря с избранием на эту должность и пожелал ей успехов. Он отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию международных связей в сфере туризма. Было подчеркнуто, что благоприятное географическое положение нашей страны, богатое историко-культурное наследие, разнообразные природные ландшафты, современная инфраструктура и традиции гостеприимства повышают привлекательность Азербайджана на региональном и международном туристическом пространстве.

Обратив внимание на многообразие туристического потенциала Азербайджана, он отметил имеющиеся в стране возможности для развития культурного наследия, городского, экологического, сельского, горного, оздоровительного, зимнего и делового туризма.

В ходе встречи было заявлено, что богатая кулинарная культура и национальные кулинарные традиции Азербайджана играют важную роль в международном продвижении туристических возможностей страны. Был отмечен вклад гастротуризма в популяризацию культурного наследия, национальных обычаев и традиций, а также культуры гостеприимства Азербайджана. Представлена информация о программах и инициативах, реализуемых Азербайджаном в сфере туризма, совершенствовании туристической инфраструктуры, расширении возможностей международного транспорта и связности, а также о работе, проводимой по продвижению различных туристических продуктов страны на зарубежных рынках.

В центре внимания на встрече также находились богатое историко-культурное наследие и туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий. Были предоставлены сведения о восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на этих территориях, создании современной инфраструктуры, сохранении культурного и религиозного наследия, а также о формировании новых туристических направлений.

Генеральный секретарь Шейха Аль-Нувейс выразила благодарность за активное членство нашей страны в организации и подробно проинформировала о ряде планов и приоритетов структуры.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим сферам, представляющим взаимный интерес.