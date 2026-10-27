В Сиязане раскрыто особо тяжкое преступление

26 октября поступила информация об обнаружении тела жительницы Сиязанского района Агамалиевой Хаялы Мурадага гызы, 1982 года рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на совместную информацию МВД и Генпрокуратуры Азербайджана, в результате комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, профессионально проведенных сотрудниками Сиязанской районной прокуратуры и районного отдела полиции, преступление удалось раскрыть по горячим следам.

В ходе мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый погибшей, Нагиль Агамалиев, 1991 года рождения, под предлогом возврата долга и получения золотых изделий, оставленных в залог, пришел к Хаяле Агамалиевой домой, задушил ее, а затем похитил золото, деньги и другие ценные вещи и скрылся с места происшествия.

По данному факту Сиязанской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.2.5 Уголовного кодекса Азербайджана (убийство из корыстных побуждений). Предварительное следствие продолжается.

Нагиль Агамалиев был задержан сотрудниками полиции и передан следствию. Прокуратура задержала его в качестве подозреваемого.

Отмечается, что раскрытие особо тяжких преступлений находится на постоянном контроле Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. В этом направлении на регулярной основе проводятся комплексные мероприятия во взаимодействии с соответствующими государственными органами.