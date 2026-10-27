В Баку арестованы трое человек за кражи из аппаратов по продаже воды

В полицию поступили сообщения о взломе аппаратов по продаже воды, установленных по разным адресам в Насиминском, Наримановском, Ясамальском и Бинагадинском районах Баку и принадлежащих одной из компаний, а также краже находившихся в них денег.

Как сообщили Day.Az в МВД Азербайджана, в обращениях также отмечалось, что в результате повреждения купюроприемников компании был нанесен дополнительный материальный ущерб.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией в Насиминском районе, были установлены и задержаны Хаял Султанзаде, ранее судимый Умид Тагиев и Зохраб Шамилзаде. Их подозревают во взломе аппаратов по продаже воды и краже находившихся в них денег.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. По решению суда в отношении всех троих избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.