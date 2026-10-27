В Ормузском проливе танкер подорвался на мине

На нефтяном танкере, который пытался пройти через запретную зону в восточной части Ормузского пролива, произошел пожар после контакта с морской миной.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил армии Ирана.

"Несколько часов назад нефтяной танкер, который пытался пройти через запретную зону с выключенными радиолокационными системами, задел морские мины. Танкер получил повреждения, возник пожар", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для прохода через пролив необходимо соответствующее согласование с Вооруженными силами Ирана.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана, заявив, что это было ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

В ответ на это Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.

В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.