В СВМДА отметили вклад председательства Азербайджана

Председательство Азербайджана в СВМДА укрепило человекоцентричный подход.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Ли во вторник, выступая на панельной сессии "Культура в центре внимания: надежные пути к общему будущему с SECURE", состоявшейся в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога, передает Day.Az.

По ее словам, в ходе седьмого Саммита СВМДА, состоявшегося в Баку, государства-члены продемонстрировали твердую решимость укреплять доверие, сотрудничество и стабильность в Азии.

"По итогам саммита была принята Бакинская декларация, и государства вновь подтвердили свои обязательства в этом направлении. Стратегия безопасности организации исходит из того, что мир и стабильность обеспечиваются не только военными соглашениями, но и комплексным подходом и взаимопониманием между народами. В этой связи культурный диалог и человеческое измерение играют центральную роль в деятельности СВМДА", - отметила она.

Чжан Ли добавила, что долгосрочный мир и устойчивая безопасность основываются на взаимопонимании между народами.

"Поэтому культурный диалог может играть важную роль в этом процессе и вносить значительный вклад в укрепление взаимопонимания и доверия между народами", - подчеркнула она.

Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога проходит в Баку 27-29 октября на тему "Диалог ради общего будущего: построение мостов в расколотом мире".

Форум является ключевым международным мероприятием Бакинского процесса, инициированного Президентом Ильхамом Алиевым в 2008 году. Впервые проведенный в 2011 году, форум объединяет страны, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для обсуждения вопросов межкультурного диалога и сотрудничества.

Программа форума включает дискуссии по таким темам, как мир и безопасность, межкультурный и межрелигиозный диалог, роль молодежи, искусственный интеллект, креативная экономика, СМИ, культурное наследие и туризм.