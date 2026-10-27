Новые "потери" для армянских сепаратистов - паника в Ереване

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Осевшие в Армении карабахские сепаратисты пребывают в большом волнении. Их дальнейшая судьба становится все более и более неопределенной.

Вместе с "правительством" и "парламентом" в Армению перебрались и "медиа", в том числе "ТВ" ликвидированного сепаратистского режима. Понятно, что вещать на национальных частотах телеканалу сепаратистов никто бы не позволил, это просто левый сайт в Интернете. Тем не менее, у незаконно действующего ресурса есть свой "директор", который накануне пожаловался журналистам, что судьба "ТВ" на волоске. Дело в том, что ресурс базируется в посещении здания "представительства ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а", которое сегодня или завтра сепаратистам придется освобождать. Уже несколько месяцев в суде рассматривается вопрос о праве управления зданием. Если сепаратисты проиграют и здание будет передано государству, вся шушера, усевшаяся в его помещениях, будет выметена на улицу. И " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶ ТВ" в том числе.

В отличие от "парламента", который может "заседать" в кафе за чашкой кофе, вещание требует наличия своего помещения. А предоставлять его сепаратистам никто, как заявил "директор" Саакян, не хочет. В государственный сектор этому ресурсу путь закрыт. Не хотят неприятностей и в частном секторе. Руководство страны объявило о ликвидации "карабахского движения" и территориальных претензий к соседям, а добровольно переместившимся из Карабаха армянам предложило стать добросовестными гражданами Армении. Никто не хочет навлекать на себя неприятности, предоставляя квадратные метры сепаратистскому ресурсу.

Напомним, что в июне Административный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении о признании государственной регистрации имущественных прав несуществующей "н̶к̶р̶" на занимаемое сепаратистами здание в Ереване недействительной. Об этом с горечью поведал в соцсетях адвокат Самвела Шахраманяна Роман Ерицян. Адвокат назвал это решение "позором" и пообещал его обжаловать. Одновременно реваншистская оппозиция запустила утку о возвращении этого здания Ереванскому азербайджанскому государственному драматическому театру, действовавшему здесь до этнических чисток азербайджанцев. Фейк был запущен для того, чтобы распалить общественность и позволить карабахскому сепаратизму и дальше на приблизительно законных основаниях базироваться в Ереване. Но общественность не возбудилась и не бросилась защищать грудью здание так называемого представительства. Более того, в СМИ стали просачиваться интересные подробности относительно занимаемой сепаратистами недвижимости. Журналисты выяснили, что после войны 2020 года всем известный Араик Арутюнян заложил здание за 800 тысяч долларов в так называемом "а̶р̶ц̶а̶х̶б̶а̶н̶к̶е̶". Видимо, Араик обладает даром предвидения и почувствовал, что оно ему больше не понадобится. Согласно публикациям, здание было выкуплено правительством Республики Армения.

Факт существования в Ереване здания, в котором хозяйничают перебравшиеся из Карабаха сепаратисты, сам по себе уже бьет по репутации правительства Армении и миротворческому имиджу Никола Пашиняна. Медиа под названием " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶ ТВ" это не какой-то новостной сайт, это провокационный ресурс, направленный не только против безопасности и целостности соседнего государства, но и против национальных интересов самой Армении. По большому счету, никакого "представительства ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а" в Армении уже не должно было быть. После подписания в августе прошлого года важных документов в Вашингтоне, наличие подобной конторы является прямым ударом по миру. Парафировав текст мирного договора, Ереван обязал себя отказаться от любых поползновений против соседа. А продолжение незаконной деятельности сепаратистов эти обязательства фактически обнуляют. Азербайджан не считает сепаратистскую возню безобидной детской шалостью. Заявления Пашиняна, как бы они не приветствовались в Баку, это не все. В то время, как премьер-министр закрывает "миацум", какое-то " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶ ТВ" мутит воду, возбуждает нездоровые позывы и распаляет националистические страсти.

Это значит, что после того, как у сепаратистов с большим опозданием, наконец, будет отобрано здание, им не должно быть позволено перебраться в другое. Проект должен быть административным путем закрыт. Если, конечно, официальный Ереван искренен в своих заявлениях.