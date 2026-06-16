И реваншисты не помогли

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В рядах сепаратистов началось броуновское движение в связи с лишением их "жилплощади".

Напомним, что в конце мая Административный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении о признании недействительной государственной регистрации имущественных прав несуществующей "н̶к̶р̶" на занимаемое сепаратистами здание в Ереване. Адвокат главы сепаратистов Самвела Шахраманяна Роман Ерицян сообщил об этом в соцсетях. Чтобы придать новости перчинки, был придуман фейк о том, что сепаратистов выгоняют из здания, чтобы заселить туда изгнанный в 1988 году из Армении Ереванский азербайджанский государственный драматический театр имени Дж.Джаббарлы. Конечно же, это была чушь, и озвучена она была для того, чтобы сместить акценты.

Накануне "информационный штаб а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" распространил грозное заявление в адрес неких кругов, которые, дескать, пытаются поставить под сомнение деятельность "представительства" сепаратистов в Армении. Напрямую назвать правительство банда не решилась, но и без конкретного адреса понятно, о ком идет речь. Сепаратисты попытались представить себя как белых и пушистых, ничего никогда не нарушавших и не укравших ни одного драма. А все остальное назвали клеветой. Факты, господа, факты! - требуют карабахские "релоканты".

Проблема не только в квадратных метрах, но и в праве карабахских сепаратистов на него. После войны 2020 года главарь сепаратистского режима Араик Арутюнян заложил здание за 800 тысяч долларов в так называемом "а̶р̶ц̶а̶х̶б̶а̶н̶к̶е̶". Араик прекрасно понимал, что режиму конец, и постарался сделать необходимые приготовления к жизни в "изгнании". Куда делись такие деньги, не сообщается. Но известно, что здание Арутюнян не выкупил. То есть оно осталось в залоге у банка, зарегистрированного в Армении, а значит, не ликвидированного вместе с самой "н̶к̶р̶".

Тем временем правительство выкупило некоторые долги сепаратистов по имуществу, находящемуся на территории РА. Как сообщают армянские медиа, речь идет и об упомянутом здании. Таким образом, здание, которое почти тридцать лет занимали карабахские сепаратисты, теперь принадлежит государству. А значит, они занимали его после выезда из Карабаха незаконно. Как бомжи, забирающиеся в строящиеся или брошенные дома.

То, что правительство хочет заняться своей собственностью, вполне законно, и возня сепаратистов совершенно бессмысленна. Их не просто выставили на улицу как провокаторов, мешающих миру и стабильности в регионе. Их выставили как приживал и бомжей.

Почему карабахская банда подала голос только сейчас? Потому что ждала итогов выборов. Были ожидания, что победит реваншистская оппозиция. В этом случае сепаратисты были бы в шоколаде, им вернули бы и здание, и прочие плюшки. Самвел Карапетян и Роберт Кочарян обещали сепаратистам кренделя небесные. От особых прав в Армении до "беспрепятственного" возвращения в Карабах. И те ждали 7 июня как второго пришествия.

Но реваншисты проиграли. И для соплеменников Кочаряна и Саргсяна, похоже, наступает реальный "миацум".