Автор: Лейла Таривердиева

Накануне праздников в армянских СМИ прошла новость, которая хоть и вызвала брожение, но была на тот момент не первоочередной. На подходе был военный парад, и все внимание оппозиции было занято этим.

Оппозиция проснулась, когда тема парада ушла с повестки и размусоливать ее пропала нужда. Общественности инсинуации оппозиции вокруг того, чем вооружена сегодняшняя армянская армия, оказались неинтересными.

И постпраздничная пропаганда решила вернуться к теме "представительства" карабахских сепаратистов в Ереване.

Неделю назад Административный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении о признании государственной регистрации имущественных прав несуществующей "н̶к̶р̶" на занимаемое сепаратистами здание в Ереване недействительной. Об этой "трагедии" сообщил в соцсетях адвокат Самвела Шахраманяна Роман Ерицян. Адвокат назвал это решение "позором" и пообещал его обжаловать.

Чтобы придать новости вкуса, было заявлено, что на здание "положил глаз" депортированный в 1988 году из Армении Ереванский азербайджанский государственный драматический театр имени Дж.Джаббарлы. Без этого "гарнира" новость о лишении сепаратистов незаконно занимаемого ими помещения не вызывала у публики нужной реакции.

Ради этого племянник Самвела Карапетяна Нарек даже созвал экстренную пресс-конференцию. Он заявил, что этот театр был создан в Баку в декабре текущего года специально с целью дальнейшего его перемещения в Ереван.

Уже давно отмечено, что армянская оппозиция держит электорат за, простите, идиотов. Когда в конце 80-х годов армянские националисты затеяли кровавый конфликт, еще не было Интернета, соцсетей, Википедии и прочих возможностей получить информацию. Армянское общество ориентировалось только на то, чем заполнялись его уши с трибун и площадей. Но сегодня каждый может заглянуть в Гугл и пробить любую тему. В том числе узнать, что Ереванскому азербайджанскому государственному драматическому театру скоро исполнится сто лет. Он не был создан в декабре 2026 года. В декабре 2026 года был завершен ремонт здания, в котором он располагается в Баку, будучи депортированным из Еревана в год своего 60-летия.

Да будет известно обиженному богом реваншисту, что постановление правительства Армянской ССР "О создании в Иреване Государственного турецкого театра" было подписано в марте 1928 года. В 1935 году театру было присвоено имя Джафара Джаббарлы. В 1948 году Ереванский (Иреван к тому времени уже стал Ереваном) государственный азербайджанский театр в связи с развернувшейся массовой депортацией азербайджанцев из Армении был обвинен в "национализме" и переведен из столицы в Басаркечерский район (ныне Варденис). А в 1949 году закрыт. Деятельность театра была восстановлена в 1967 году.

Это открытая информация. Команда Карапетяна заставляет армян искать черную кошку в темной комнате, да еще прекрасно зная, что ее там нет.

А вот для нас во всей этой истерике действительно имеется любопытный нюанс. Оказывается, Азербайджанский драмтеатр располагался в Ереване именно в том здании, которое впоследствии было передано под "дипломатическое представительство а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Произошло это в начале двухтысячных. В 2017 году Комитет кадастра зарегистрировал право собственности на имущество за "правительством н̶к̶р̶". После антитеррористической операции сентября 2023 года здание превратилось в штаб сепаратистов. В 2025 году Генеральная прокуратура Армении подала иск в Административный суд с требованием признать недействительной госрегистрацию права собственности несуществующего "правительства" несуществующей "н̶к̶р̶" на это здание. Суд удовлетворил иск, в результате чего государственная регистрация права собственности сепаратистской тусовки была признана недействительной, и здание перешло в распоряжение правительства Республики Армения. Одновременно инициированы дела о лишении ряда деятелей времен оккупации права собственности на недвижимость в Ереване.

Несмотря на попытку реваншистов выжать вопли возмущения у соплеменников, из армянских СМИ можно узнать более интересные факты. Журналисты выяснили, что после войны 2020 года главарь сепаратистского режима Араик Арутюнян заложил здание за 800 тысяч долларов в так называемом "а̶р̶ц̶а̶х̶б̶а̶н̶к̶е̶". Почувствовал, видимо, что ему оно больше не понадобится.

Как известно, на прошлой неделе после длительных обсуждений Национальное Собрание внесло изменения в Гражданский кодекс Республики Армения, а также в Закон "О государственной регистрации юридических лиц, обособленных подразделений, учреждений и индивидуальных предпринимателей".

Ранее незаконным структурам, зарегистрированным в период оккупации в Карабахе, был дан срок до 31 декабря 2024 года для перерегистрации в Республике Армения с целью продолжения своей деятельности. Армянские СМИ сообщают, что в связи с тем, что правительство выкупило некоторые обязательства по имуществу, находящемуся на территории Республики Армения, а значит, право на него переходит правительству. На что потратил Араик Арутюнян полученные 800 тысяч долларов, неизвестно, но заложенное здание, судя по публикациям, было выкуплено правительством РА. А значит, сепаратисты не имеют никакого права оспаривать решение Административного суда.

В принципе, официальный Ереван, реализуя мирную повестку, мог бы административным решением прикрыть сепаратистскую лавочку и разогнать Шахраманяна и его банду за угрозу миру и стабильности еще три года назад. Но в Армении решить подобный вопрос таким путем было невозможно. Нет-нет, вовсе не по причине избытка демократии, а совсем по другой причине. Для пока что остающегося в плену пропаганды армянского общества необходимо было юридическое обоснование такого шага. Это здание перестало принадлежать сепаратистам еще тогда, когда было заложено Арутюняном, но они продолжали считать его своим.

То, что гнездо сепаратистов располагалось именно в том здании, где находился до конфликта Ереванский азербайджанский драмтеатр, не было случайностью. Точнее, не находился, а давал спектакли. За годы существования в Ереване азербайджанский драмтеатр так и не получил своего здания. Так что беспокоиться нареку Карапетяну не о чем.

Если армянское общество когда-нибудь действительно выздоровеет настолько, что азербайджанцы смогут вернуться на свои земли, тогда появится и театр. И не в здании, стены которого пропитаны испарениями ненависти.

И вообще, попытки реваншистов заработать очки в преддверии выборов принимают все более безобразный характер. Что говорит о слабости их позиций и отсутствии здравых аргументов. Надеемся, трезвомыслящая часть армянского общества, не страдающая фобиями, сделает из этого правильные выводы.