Новая мошенническая схема в TikTok

Покупатель попытался обмануть продавца, отправив поддельный чек об оплате при заказе через интернет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, продавец рассказал об этом в соцсетях и призвал граждан быть внимательнее.

По его словам, во время прямого эфира в TikTok один из пользователей оформил заказ и отправил чек, подтверждающий якобы произведенную оплату. Продавец поверил и подтвердил заказ, однако позже, проверив банковский счет, обнаружил, что деньги так и не поступили. Оказалось, что чек был поддельным.

Позже продавец попытался связаться с заказчиком. Сначала тот отрицал обвинения, а затем заблокировал номер и перестал отвечать на звонки и сообщения.