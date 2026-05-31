Коллектив AZAL посетил могилу Национального Героя Азербайджана Хокумы Алиевой

По случаю Международного дня бортпроводников, отмечаемого 31 мая, группа бортпроводников Azerbaijan Airlines (AZAL) вместе с членами семьи Хокумы Алиевой посетила могилу Национального Героя Азербайджана на Второй Аллее почетного захоронения.



Как передает Day.Az, участники церемонии почтили светлую память Хокумы Алиевой, возложили цветы к ее могиле и с глубоким уважением вспомнили ее жизненный путь, мужество и самоотверженность.

Представители AZAL также почтили память Национальных Героев Азербайджана - пилотов Игоря Кшнякина и Александра Калянинова.

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2024 года Алиева Хокума Джалил гызы была посмертно удостоена почетного звания "Национальный Герой Азербайджана" за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей и спасении жизней пассажиров во время крушения пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку - Грозный.