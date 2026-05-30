В Японии появились сервисы по аренде питомцев

В Японии набирают популярность сервисы по аренде домашних животных - в одном из токийских зоокафе посетителям предлагают взять собаку на прогулку на один час.

Инициаторы проекта отмечают, что таким образом люди могут понять, готовы ли они к ответственности за питомца, прежде чем заводить его дома.

Стоимость услуги составляет 27 долларов. В нее входит часовая прогулка с собакой, во время которой животное можно угостить лакомствами и обучить простым командам.