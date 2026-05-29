В поездах Баку-Тбилиси проверили организацию погранконтроля

28 мая в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева руководители Государственной пограничной службы, Государственного таможенного комитета и Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" посетили железнодорожные станции Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кесик с целью проверки организации пограничного и таможенного контроля, осуществления процедур оформления, а также дальнейшего усиления мер безопасности в грузовых и пассажирских поездах, следующих по маршруту Азербайджан-Грузия.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Были проверены существующая инфраструктура, состояние организации пограничного и таможенного контроля, условия, созданные для оперативного и безопасного осуществления пассажирских и грузовых перевозок, а также действующие механизмы организации службы.

В ходе осмотра были даны соответствующие поручения по совершенствованию процедур пересечения границы, ускорению процессов оформления, повышению уровня обслуживания граждан, а также надежному обеспечению транспортной безопасности. Кроме того, были определены предстоящие задачи по соответствующим направлениям деятельности.

Было отмечено, что в целях обеспечения надежной охраны государственной границы, осуществления безопасных и бесперебойных перевозок по международным транспортным коридорам взаимодействие между профильными структурами будет продолжено и в дальнейшем.