Мяч был и остается на стороне Франции: о характере отношений между Баку и Парижем

Автор: Акпер Гасанов

Поздравительное письмо Президента Франции Эмманюэля Макрона Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 108-ой годовщины со Дня независимости Азербайджана стало важным политическим сигналом, который заслуживает самого пристального внимания. Причем значение имеет не только сам факт поздравления, но и формулировки, использованные французским лидером.

Макрон прямо заявил о намерении "продолжать работу по нормализации двусторонних отношений для использования всего их потенциала". И уже одно это свидетельствует о признании Парижем очевидного: отношения между Францией и Азербайджаном в последние годы действительно переживали серьезный кризис. Но здесь необходимо предельно четко обозначить главное. Мяч всегда был именно на стороне Парижа. Не Азербайджан, а нынешнее руководство Франции несет основную ответственность за те самые "недавние трудности, препятствующие развитию двусторонних отношений", о которых теперь говорит Макрон.

Потому что этих трудностей попросту не возникло бы, если бы Франция встала на сторону международного права, а не предпочла фактически поддерживать государство-оккупант, а не государство - жертву оккупации. В Азербайджане ничего не забыли. Мы прекрасно помним роль Франции как страны-сопредседателя Минская группа ОБСЕ. Формально Париж должен был занимать нейтральную позицию и содействовать справедливому урегулированию конфликта. Но на практике Азербайджан на протяжении многих лет сталкивался с откровенной политической предвзятостью.

Помним мы и многочисленные телефонные звонки Макрона Президенту Азербайджана во время 44-дневной войны осенью 2020 года. Тогда Париж фактически пытался оказать давление на Баку в момент, когда Азербайджан реализовывал свое законное право на восстановление территориальной целостности. Причем особенно важно подчеркнуть: Азербайджан действовал в полном соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН, которые десятилетиями оставались невыполненными именно по вине Армении.

Но Франция предпочитала делать вид, что этой проблемы не существует. Более того, уже после завершения 44-дневной войны французский Сенат пошел на откровенно провокационный шаг. Как известно, 25 ноября 2020 года верхняя палата парламента Франции приняла резолюцию с призывом к правительству признать так называемую "н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶-̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶с̶к̶у̶ю̶ ̶р̶е̶с̶п̶у̶б̶л̶и̶к̶у̶". За этот "документ" проголосовали 305 сенаторов, против - лишь один.

В резолюции содержался прямой призыв к французскому правительству "признать "н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶-̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶с̶к̶у̶ю̶ ̶р̶е̶с̶п̶у̶б̶л̶и̶к̶у̶" и использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира". Да, "документ" носил рекомендательный характер. Да, официальный Париж тогда формально дистанцировался от этой инициативы. Но политический сигнал был совершенно очевиден. Страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ фактически поддержала сепаратистский проект на территории государства - члена ООН.

Можно ли после этого удивляться резкому ухудшению отношений между Баку и Парижем? Очевидно, что нет. Но на этом история не закончилась. В сентябре 2023 года Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет и территориальную целостность в результате однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе. И снова Баку действовал в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающей право государства на самооборону и защиту собственного суверенитета.

Что же сделала Франция? Париж вновь попытался занять откровенно антиазербайджанскую позицию. Французская дипломатия инициировала обсуждение действий Азербайджана в Совете Безопасности ООН, пытаясь представить Баку в качестве стороны, нарушающей международное право. И это выглядело особенно цинично на фоне того, что именно резолюции Совбеза ООН десятилетиями игнорировались Арменией без каких-либо серьезных последствий со стороны международного сообщества.

Фактически Франция вновь продемонстрировала двойные стандарты. Азербайджан десятилетиями требовал выполнения резолюций ООН - мирным путем. Мир не смог обеспечить выполнение этих решений. В итоге Азербайджан сам восстановил свою территориальную целостность. И именно после этого Париж начал обвинять Баку. Разумеется, в Азербайджане подобные действия были восприняты как очередной недружественный шаг.

Позже последовали и другие формы давления - в том числе через Европейский парламент, где регулярно принимались резолюции антиазербайджанского характера. И влияние Франции на подобные процессы было более чем очевидным. Однако здесь необходимо подчеркнуть принципиально важный момент. Несмотря на все попытки давления, Азербайджан не только не оказался в изоляции, но, наоборот, существенно укрепил свои международные позиции.

И это стало возможным благодаря крайне эффективной внешней политике Президента Ильхама Алиева. За последние годы Азербайджан превратился в одного из ключевых геополитических игроков Евразии. Наша страна стала важнейшим энергетическим партнером Европы, стратегическим логистическим узлом Среднего коридора и государством, без участия которого сегодня невозможно обсуждать вопросы безопасности и транспортной архитектуры Южного Кавказа.

Авторитет и влияние Азербайджана растут год от года. И с этим вынуждены считаться все - в том числе и Эмманюэль Макрон. Именно поэтому нынешнее письмо французского президента выглядит особенно показательным. Макрон фактически признает необходимость нормализации отношений с Азербайджаном и подчеркивает готовность к развитию сотрудничества. Особое значение имеет его акцент на "образцовом характере сотрудничества" в рамках Французско-азербайджанский университет, который отмечает свое 10-летие.

Это очень важное признание. Потому что в Азербайджане никогда не путали политику французского руководства с французской культурой, образованием, наукой и экономикой. Несмотря на политические кризисы, сотрудничество в гуманитарной и образовательной сферах продолжало успешно развиваться. Азербайджан всегда демонстрировал уважение к французской культуре и был заинтересован в сохранении взаимовыгодных связей.

И сегодня Баку вновь демонстрирует готовность к честному и прагматичному сотрудничеству с Францией. Но ключевой вопрос остается прежним: готов ли сам Париж отказаться от предвзятости и двойных стандартов? Готова ли Франция воспринимать Азербайджан не через призму армянского лобби и внутриполитических расчетов, а как сильное, суверенное государство и важного международного партнера? Если да - то возможности для восстановления полноценных отношений действительно огромны.

Тем более что Азербайджан сегодня объективно заинтересован в установлении стабильного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. После восстановления территориальной целостности именно Баку выступил инициатором мирной повестки, процесса нормализации отношений и разблокирования региональных коммуникаций.

Новая реальность Южного Кавказа уже сформирована. И успешными в ней будут те страны, которые смогут отказаться от старых геополитических стереотипов и перейти к логике сотрудничества. Франция сегодня получает шанс вернуться к более сбалансированной и прагматичной политике в отношении Азербайджана. Но мяч по-прежнему находится на стороне Парижа.