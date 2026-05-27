Азербайджан и Казахстан формируют новый центр силы на постсоветском пространстве

Автор: Татьяна Полоскова, доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор"

Активное развитие отношений, как на двустороннем, так и на региональном уровнях, Азербайджана и Казахстана, этих двух самодостаточных и обладающих ресурсом для выстраивания независимого внешнеполитического курса государств - создает реальные условия для формирования новой геополитической реальности на постсоветском пространстве. В формате Южный Кавказ - Центральная Азия. Альянс этих государств в сферах политического, военного, экономического, логистического и гуманитарного сотрудничества создает новый региональный центр притяжения. С реальной перспективой формирования важной международной "точки сборки".

На постсоветском пространстве формируется новая геополитическая реальность. И крайне значимо то, что у руля этих процессов стоят Президенты Азербайджана и Казахстана. Они не только профессиональные дипломаты, которые в теории знают, как создавать новые сетевые проекты, но и, что особенно важно, это политики, сумевшие в непростых условиях создать из своих государств значимых внешнеполитических игроков.

Как прокомментировала мне как-то в личной беседе главный редактор одного из крупных российских изданий: "И в Азербайджане, и в Казахстане не просто население, а нации. Народы этих стран понимают все сложности, но видят результаты и перспективы. И мы могли бы многому поучиться у них".

Отмечу некоторые последние события на площадке азербайджано-казахстанского диалога, которые кажутся мне наиболее значимыми. Причем, не только в формате этого диалога.

Начнем с того, что укрепление и развитие новой региональной "точки сборки" изначально сформулировано как проект с опорой на историческую преемственность. Не случайно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал вопрос сохранения исторической преемственности "Великой степи" крайне актуальным. Эта преемственность закреплена в новой Конституции страны. Но для настоящего прорыва во всестороннем изучении и продвижении исторического феномена Золотой Орды, как отметил глава Казахстана, необходимо выйти на принципиально новый, глобальный уровень. И с этой его позицией можно только согласиться.

Я неоднократно в интервью и публичных выступлениях говорила о том, что значимость Великой степи, в том числе, для формирования особого менталитета отмечал великий философ Гумилев. Бескрайняя степь без особых препятствий к ее освоению и передвижению формирует специфический тип психологии кочевников, которому чуждо рабство и есть врожденный дух свободы. А бескрайнее звездное небо способствует ощущению особой близости к космосу. Чему свидетельство древние эпосы народов Великой степи. Гумилев указывал, что среди положительных качеств кочевников было убеждение, что "за удаль в бою не судят, а предателей не прощают". При этом он отмечал, что стереотипы поведения этих народов были отличными от европейских, но это не значит, что они были хуже - они были просто другими.

Я уверена, что пора системно и предметно заняться и изучением феномена Золотой Орды. И ее огромного политического влияния на соседние территории. Добавлю, что эксперты из Алтайского университета, где я несколько лет назад была в командировке, говорили, что этот феномен, действительно, нуждается в изучении, отходе от мифов. Кроме того, пора наконец-то поработать совместно и над снятием некоего отрицательного оттенка при употреблении слова "кочевник". Чем, кстати, постоянно грешат армянские сепаратисты, плохо знающие историю и не понимающие механизмов ее развития. Ничего зазорного в культуре кочевников нет. Кочевники - это просто другая культура. Не менее достойная, чем культура оседлых народов.

В развитии нового важного геополитического проекта - стратегического альянса Азербайджана с Казахстаном - заложена глубинная историческая платформа давних и тесных связей народов территорий этих стран, в том числе, и крайне важных логистических связей. Иными словами, мы наблюдаем формирование мощного геополитического проекта с опорой на историческую преемственность, в том числе, давние логистические и иные связи. А это очень прочный фундамент.

Значимый контур для развития современных проектов, в которых активное участие могут принять десятки стран, обрисовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который призвал превратить тюркский мир в центр силы XXI века. Это заявление было сделано в Казахстане на саммите Организации тюркских государств.

Выступая перед участниками саммита, Президент Азербайджана подчеркнул важность укрепления сотрудничества между тюркскими государствами и отметил растущую роль объединения на международной арене. "Наш общий дом - тюркский мир, должен превратиться в один из влиятельных геополитических центров XXI века", - заявил глава государства. Несомненно, что в этом международном сетевом проекте ведущую роль будут играть Азербайджан и Казахстан, которым участие в данном объединении позволит усилить собственный ресурс, а также возможности влияния на региональные и международные процессы.

Что касается конкретных направлений двустороннего диалога Азербайджана и Казахстана, то перечислю некоторые из них, особо, на мой взгляд, геополитически важные. Политико-правовой платформой двустороннего диалога являются задекларированный обеими сторонами статус стратегического партнерства и союзнических отношений. Одно из ключевых направлений сотрудничества - развитие Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). Страны сотрудничают в сфере производства и передачи "зеленой" энергии между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Между странами идет активный товарооборот. Не остаются без внимания и культурные и гуманитарные связи.

Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана в апреле 2026 года подтвердили приверженность дальнейшему тесному сотрудничеству в рамках многосторонних международных структур.

Ряд экспертов уже назвали активный диалог Казахстана и Азербайджана преддверием формирования новой сверхдержавы. Я полагаю, что в современном мире сетевые международные проекты гораздо важнее, влиятельнее, а, главное, долговечнее, чем создание новых государственных образований. Пусть даже в формате сверхдержав.

Не могу не среагировать на болезненную реакцию части российских записных экспертов и некоторых политиков на проведение форумов в Казахстане и Азербайджане. Господа соотечественники, как любил выражаться ушедший из жизни известный российский китаист и ректор Дипломатической Академии МИД России Евгений Бажанов: "Татьяна, надо не жаловаться, что нас кто-то где-то не любит, а вступать в диалог, искать точки соприкосновения. Иначе, вообще останемся одни на льдине. На то и дипломатия. На то и эксперты - международники".