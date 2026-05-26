https://news.day.az/society/1837305.html
Важное новшество на выпускных экзаменах - С 2027 года
Начиная с 2027 года, на выпускных экзаменах по уровням общего среднего и полного среднего образования от учащихся по иностранному языку будет требоваться написание небольшого текста - параграфа объемом не менее 100 слов.
Как передает Day.Az, это отражено в информации, распространенной ГЭЦ.
Об этом было заявлено на очередной презентации усовершенствованной модели экзамена по предметам иностранного языка на уровне полного среднего образования, состоявшейся в Государственном экзаменационном центре.
