В Баку приостановлена деятельность рынка стройматериалов

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) на рынке строительных материалов "Eurohome", расположенном по адресу: город Баку, Наримановский район, улица Тебриз, 2, был выявлен ряд нарушений в сфере пожарной безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Было установлено, что электрическое хозяйство не смонтировано в соответствии с требованиями "Правил устройства электрооборудования", в том числе места соединения кабелей и проводов, а также их окончания не закреплены специальными зажимами или сваркой для предотвращения образования переходного сопротивления, способного вызвать пожар; используются неисправные электрические устройства с поврежденной изоляцией, а электропроводка проложена по воспламеняющимся материалам; объект не полностью оснащен автоматической системой пожарной сигнализации, а имеющаяся система находится в неисправном состоянии; объект не обеспечен в полном объеме первичными средствами пожаротушения; некоторые части стен и потолков облицованы воспламеняющимися материалами, а деревянные конструкции не обработаны огнезащитным раствором; территория объекта не очищена от горючих отходов; не установлены световые указатели с надписью "Выход" для эвакуации людей; при капитальном ремонте, реконструкции и расширении объекта проектно-строительная документация не была согласована с Государственной службой пожарного надзора.

С учетом выявленных грубых нарушений норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности рынка строительных материалов "Eurohome".