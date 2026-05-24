Азербайджанские каратисты завоевали 9 медалей на чемпионате Европы

В немецком Франкфурте завершился 61-й чемпионат Европы WKF.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в соревнованиях, проходивших 20-24 мая, приняли участие 586 каратистов из 50 стран.

Чемпионат Европы запомнился успехами азербайджанских каратистов. Представительница Азербайджана Мадина Садыгова завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг и вошла в историю как первая азербайджанская каратистка, ставшая чемпионкой Европы среди взрослых по линии организации WKF.

Другая представительница Азербайджана Ирина Зарецкая завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 68 кг.

Азербайджанские спортсмены, выступавшие в паракарате, - Видади Халыгов, Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли - также стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Женская сборная Азербайджана по кумите завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях, принеся стране очередной успех. В состав команды вошли Мадина Садыгова, Ирина Зарецкая, Гюлай Оруджова и Айсу Алиева.

Некоторые представители мужской сборной Азербайджана были в шаге от медалей, однако на этот раз не смогли подняться на пьедестал почета.

В общем командном зачете азербайджанские каратисты заняли 6-е место в Европе. Этот результат оценивается как очередной показатель развития отечественного карате на международной арене.

Отмечается, что в рамках чемпионата президент Федерации карате Азербайджана Ульви Гулиев провел встречу с президентом Всемирной федерации карате Антонио Эспиносом. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о развитии карате в Азербайджане, возможностях международного сотрудничества и будущих проектах.

Кроме того, состоялась встреча со всемирно известным японским мастером карате, обладателем черного пояса 9-го дана Шиханом Кагавой. Стороны обсудили обмен опытом и перспективы развития в сфере карате.