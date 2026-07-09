В иранском Бендер-Аббасе прогремели взрывы

В иранском портовом городе Бендер-Аббас вновь слышны взрывы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, серия взрывов была зафиксирована в Бендер-Аббасе. Взрывы также слышны в районе города Сирик.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном фактически прекратил действие. Кроме того, он допустил возможность нанесения новых американских ударов по территории Ирана уже этой ночью.

Напомним, в ночь на 8 июля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по объектам в Иране на фоне сообщений об атаках Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на танкеры в Ормузском проливе. Тогда, по данным иранских СМИ, взрывы были зафиксированы в округе Сирик, в районе города Кешм, а также в порту Бендер-Аббас.