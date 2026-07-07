В азербайджанское законодательство вводится понятие "фрилансер"

В законодательство вводится понятие "фрилансер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, вынесенным сегодня на обсуждение на заседании Милли Меджлиса, фрилансером считается физическое лицо, являющееся резидентом промышленного или технологического парка, которое без привлечения наемных работников самостоятельно оказывает платные услуги или выполняет работы на основании гражданско-правового договора в сфере цифровых технологий, включая технологии искусственного интеллекта, кибербезопасность и инновации.

После постановки на учет в налоговом органе, регистрации в качестве резидента промышленного или технологического парка и получения регистрационного свидетельства фрилансеры смогут осуществлять деятельность на территории страны (получать доходы из иностранных источников), а также пользоваться налоговыми льготами и освобождениями на основаниях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.