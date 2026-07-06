https://news.day.az/society/1846247.html Вблизи бакинского автовокзала сгорел автобус - ВИДЕО На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автобуса в Бинагадинском районе Баку, недалеко от Бакинского международного автовокзального комплекса.
Вблизи бакинского автовокзала сгорел автобус - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании автобуса в Бинагадинском районе Баку, недалеко от Бакинского международного автовокзального комплекса.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.
Пожар удалось оперативно ликвидировать. В результате огнем были уничтожены горючие конструкции автобуса.
Находившуюся рядом зеленую зону пожарным удалось защитить от распространения огня.
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