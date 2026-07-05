Азербайджан рассказал о цифровом развитии на сессии ПА ОБСЕ

В Гааге продолжает свою работу 33-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сессии, где обсуждаются вопросы, связанные с верховенством международного права, миром и сотрудничеством, выступил руководитель делегации Милли Меджлиса Гая Мамедов.

Он подчеркнул двойные стандарты и селективный подход среди основных причин неудовлетворительного состояния дел в сфере соблюдения норм и принципов международного права. Руководитель азербайджанской делегации довел до внимания, чьи принципы суверенитета и суверенного равенства государств должны постоянно защищаться и уважаться как высшие ценности.

Г. Мамедов заявил о необходимости применения международного права в цифровом пространстве и защиты цифрового суверенитета государств в этой плоскости в эпоху расширения использования информационных технологий, в том числе стремительного развития искусственного интеллекта. Руководитель делегации рассказал о прогрессивной политике и деятельности в нашей стране, сохраняющей оптимальный баланс между безопасностью, развитием и правами человека в сфере использования новых технологий.

Он предоставил информацию о деятельности Совета по цифровому развитию в Азербайджане под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, который включает в себя подробную концепцию и межведомственный подход как передовой опыт на пространстве ОБСЕ, и подчеркнул значение международного сотрудничества в этой сфере.