https://news.day.az/society/1845988.html ДТП в Исмаиллы: есть погибшие и пострадавший Сегодня примерно в 16:00 на территории Исмаиллинского района автомобиль марки "Mercedes" потерял управление и врезался в бетонное ограждение.
ДТП в Исмаиллы: есть погибшие и пострадавший
Сегодня примерно в 16:00 на территории Исмаиллинского района автомобиль марки "Mercedes" потерял управление и врезался в бетонное ограждение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате находившиеся в транспортном средстве 52-летний Ильгар Сулейманов и 67-летняя Эльмира Духиева скончались на месте происшествия, еще 1 человек получил травмы.
В региональной группе пресс-службы МВД сообщили в ответ на запрос АПА, что по факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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