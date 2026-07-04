есть погибшие и пострадавший

Сегодня примерно в 16:00 на территории Исмаиллинского района автомобиль марки "Mercedes" потерял управление и врезался в бетонное ограждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате находившиеся в транспортном средстве 52-летний Ильгар Сулейманов и 67-летняя Эльмира Духиева скончались на месте происшествия, еще 1 человек получил травмы.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили в ответ на запрос АПА, что по факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.