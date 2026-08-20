Расписание поездов, маршруты и покупка билетов в Азербайджане - уже на DAY.AZ

- уже на DAY.AZ

Day.Az запустил новый сервис Поезда.Day.Az, который позволяет быстро найти расписание поездов по Азербайджану, подобрать маршрут и перейти к покупке железнодорожных билетов.

Новый сервис доступен по адресу: rail.day.az.

Для поиска достаточно выбрать станции отправления и назначения, после чего система мгновенно отображает доступные рейсы. Для удобства пользователей реализованы функция смены станций одним нажатием, а также поиск ближайшей станции с помощью опции "Рядом со мной".

Сервис показывает ближайшие отправления с выбранной станции, включая время отправления, маршрут, номер поезда, тип состава и время, оставшееся до отправления.

Отдельная функция позволяет просматривать расписание движения поездов по дням недели. Пользователи могут ознакомиться с графиком движения в будние дни, по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

Для ускорения поиска доступны списки популярных станций и наиболее востребованных маршрутов. Сервис поддерживает поиск как пригородных электричек, так и поездов дальнего следования.

"Поезда Day.Az" работают на азербайджанском, русском и английском языках. Расписание регулярно обновляется на основе данных официальной системы Азербайджанских железных дорог (АЖД), что обеспечивает актуальность информации.

Новый сервис уже доступен пользователям и стал частью цифровой экосистемы Day.Az, в которую также входят прогноз погоды, онлайн-табло авиарейсов, курсы валют и другие полезные сервисы.