Автобус из Сербии перевернулся в Хорватии, есть погибшие - ФОТО

В районе хорватского города Иванич-Град опрокинулся пассажирский автобус, ехавший из Сербии. Об этом 8 ноября сообщило издание HRT, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент произошел этим утром на магистрали А3. Автобус влетел в ограждение, после чего опрокинулся. В салоне в это время находились 33 пассажира и два водителя. Пострадавший Марин Йевич рассказал, что автобус скользил и перекатывался по лугу несколько десятков метров.

Два человека погибли на месте, шестеро попали в больницу в тяжелом состоянии и еще 27 человек получили различные травмы. Одну женщину доставили на вертолете со множественными переломами. По словам врачей, сейчас жизни пациентов ничего не угрожает.

"Двое были зажаты сиденьем рядом с моими ногами. Многие истекали кровью, и один молодой человек впал в шок", - поделился Йевич.