https://news.day.az/politics/1872881.html МИД Азербайджана опубликовал заявление к 8 Ноября - Дню Победы 8 Ноября - День Победы - занимает одну из самых славных страниц многовековой истории азербайджанской государственности. Этот знаменательный день является символом исторической Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, национального единства нашего народа, его несгибаемой воли, решимости и преданности Родине.

МИД Азербайджана опубликовал заявление к 8 Ноября - Дню Победы

Политика, 7 ноября 2026 18:14 (UTC +04:00) 430
МИД Азербайджана опубликовал заявление к 8 Ноября - Дню Победы

8 Ноября - День Победы - занимает одну из самых славных страниц многовековой истории азербайджанской государственности. Этот знаменательный день является символом исторической Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, национального единства нашего народа, его несгибаемой воли, решимости и преданности Родине.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

В заявлении отмечается, что шесть лет назад под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Президента Ильхама Алиева и благодаря героизму азербайджанской армии был положен конец почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана, а освобождение города Шуша 8 ноября 2020 года обеспечило победу в Отечественной войне.

В результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, государственный суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Победа, одержанная в Отечественной войне, доказала, что никакая сила не способна поколебать национальное единство, решимость нашего государства и стремление нашего народа отстаивать свои земли.

В МИД отметили, что в последние годы Азербайджан осуществляет масштабные мероприятия по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

"В рамках программы "Великое возвращение" продолжается работа по созданию современной инфраструктуры и обеспечению возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Азербайджан также продвигает усилия, направленные на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе. Целенаправленные и последовательные шаги, предпринятые Азербайджаном за прошедший период в отношении Армении для формирования взаимного доверия, служат превращению Южного Кавказа не в пространство конфликта, а в регион мира и прогресса. Все это стало возможным благодаря реалиям, созданным Азербайджаном.

Наша Победа - это гордость нашей истории, могущество нашего государства и вечная слава нашего народа.

В этот знаменательный день мы с глубоким уважением чтим светлую память шехидов, отдавших свои жизни за свободу и защиту нашей Родины, и выражаем искреннюю благодарность ветеранам и участникам войны.

С Днем Победы!", - говорится в заявлении ведомства.

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