https://news.day.az/world/1872677.html Трамп объявил о кадровых перестановках Президент США Дональд Трамп заявил, что после поражения правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в его администрации произойдут кадровые перестановки, в том числе увольнения. Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBS.
Трамп объявил о кадровых перестановках
Президент США Дональд Трамп заявил, что после поражения правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в его администрации произойдут кадровые перестановки, в том числе увольнения.
Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBS.
Он подчеркнул, что доволен своей администрацией, однако может внести некоторые изменения.
"Да, определённые изменения будут", - заявил Трамп.
Отметим, что промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По предварительным результатам, демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит республиканцам.
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