Трамп объявил о кадровых перестановках

Президент США Дональд Трамп заявил, что после поражения правящей Республиканской партии на промежуточных выборах в его администрации произойдут кадровые перестановки, в том числе увольнения.

Как передает Day.Az, об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBS.

Он подчеркнул, что доволен своей администрацией, однако может внести некоторые изменения.

"Да, определённые изменения будут", - заявил Трамп.

Отметим, что промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По предварительным результатам, демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. В настоящее время большинство в обеих палатах принадлежит республиканцам.