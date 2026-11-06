Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф

Большинство водителей в Азербайджане хорошо знают основные правила дорожного движения: не превышать скорость, не проезжать на красный свет и пристегиваться ремнем безопасности. Однако существуют ситуации, когда водители даже не подозревают, что привычные действия или небольшая невнимательность могут обернуться штрафом. Эти правила, которые на первый взгляд кажутся незначительными деталями законодательства о дорожном движении, могут серьезно сказаться как на вашем бюджете, так и на количестве штрафных баллов.

Как сообщает Day.Az, издание Yeni Sabah представило распространенные ситуации, с которыми водители сталкиваются за рулем и которые могут привести к штрафам.

Маленький мусор, выброшенный из окна, может дорого обойтись

Выбрасывать из окна автомобиля окурки, мусор или салфетки во время движения или ожидания на светофоре - не просто проявление невоспитанности, но и административное правонарушение. За загрязнение окружающей среды и создание опасности для других участников движения водителям грозит штраф в размере 40 манатов.

Использование противотуманных фар в ясную погоду

Нередко водители включают противотуманные фары в полностью ясную погоду, чтобы придать автомобилю более привлекательный вид. Однако согласно законодательству эти фары разрешается использовать только в условиях ограниченной видимости, например во время тумана, дождя или снегопада. Их включение в ясную погоду может ослеплять других водителей и повлечь штраф в размере 30 манатов.

Работающий двигатель во дворе жилого дома

Зимой водители оставляют автомобили с работающим двигателем, чтобы прогреть салон, а летом - чтобы пользоваться кондиционером. Однако в жилых зонах запрещено оставлять двигатель работающим более пяти минут, поскольку это создает неудобства для жильцов. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 30 манатов.

Обливание пешеходов водой в дождливую погоду

После дождя на дорогах образуются лужи. Проезжая через них на высокой скорости и обливая водой и грязью пешеходов на тротуаре или другие автомобили, водитель совершает серьезное нарушение правил дорожного движения. За такое поведение предусмотрен штраф в размере 40 манатов.

Незаконное использование автобусных полос по выходным

Одно из распространенных заблуждений среди водителей заключается в том, что по субботам и воскресеньям разрешено пользоваться всеми автобусными полосами. Однако если под дорожным знаком нет дополнительной таблички с указанием рабочих дней, полоса действует всю неделю. За выезд на нее предусмотрен штраф в размере 100 манатов и начисление двух штрафных баллов.

Ускорение на желтый сигнал светофора

Как только зеленый сигнал светофора начинает гаснуть, многие водители вместо остановки нажимают на газ и пытаются проехать перекресток на желтый свет. Однако по закону желтый сигнал считается запрещающим. Проезд разрешается только в том случае, если резкое торможение может создать опасность. В противном случае за такой маневр предусмотрен штраф в размере 80 манатов и начисление трех штрафных баллов.

Непредоставление преимущества на нерегулируемом перекрестке

На перекрестках равнозначных дорог, где нет знаков приоритета, водители, движущиеся прямо, нередко не уступают дорогу автомобилям, приближающимся справа. Согласно правилам, на таких перекрестках действует принцип "помехи справа". За непредоставление преимущества предусмотрен штраф в размере 80 манатов и начисление трех штрафных баллов.

Отсутствие обязательных принадлежностей в автомобиле

Отсутствие в багажнике аптечки первой помощи, исправного огнетушителя или знака аварийной остановки считается эксплуатацией транспортного средства с нарушением установленных требований. За отсутствие этих принадлежностей инспектор может выписать штраф в размере 50 манатов.

Грязные или нечитаемые номерные знаки

В дождливую и грязную погоду государственный регистрационный номер автомобиля может испачкаться. Ответственность также предусмотрена в случае, если из-за неработающей подсветки номерного знака в темное время суток его невозможно прочитать с расстояния 20 метров. Водитель обязан следить за чистотой номера перед выездом. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 40 манатов.

Отсутствие сигнала поворота при обязательном маневре

Даже если конфигурация дороги позволяет двигаться только направо или налево, водитель обязан включить соответствующий указатель поворота. Те, кто не подает сигнал, полагая, что "другого пути все равно нет", могут получить штраф в размере 40 манатов за отсутствие предупредительного сигнала.