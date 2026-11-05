Экс-футболист "Карабаха" вернулся в сборную спустя три года

Бывший полузащитник "Карабаха" Леандро Андраде впервые за три года получил вызов в сборную Кабо-Верде по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 27-летний игрок украинского "Полесья" включен в состав национальной команды на два матча против Либерии в квалификации Кубка африканских наций-2027.

В последний раз Андраде выступал за сборную в ноябре 2023 года, когда еще защищал цвета "Карабаха". Всего на его счету семь матчей за национальную команду.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за "Полесье" 12 встреч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Сборная Кабо-Верде неудачно начала отборочный цикл, потерпев поражения от Мали (1:3) и Руанды (1:2). Матчи против Либерии состоятся 13 и 17 ноября.

Напомним, что летом 2026 года Андраде перешел из "Карабаха" в "Полесье". В составе агдамского клуба он четыре раза становился чемпионом Азербайджана и дважды завоевывал Кубок страны.