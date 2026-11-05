19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана

В Азербайджане 19-летнему предпринимателю запретили выезд из страны из-за долгов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lent.az, у компаний "Rizalli horeca" и "Rizalii catering" образовалась задолженность перед государственным бюджетом и фондами на общую сумму 19 964 маната. Однако даже спустя определенное время платежи так и не были произведены.

Для погашения задолженности компании неоднократно направлялись уведомления. В итоге соответствующий орган обратился в суд с иском о временном ограничении выезда из страны 19-летнего руководителя компании Кенана Мамедова.

Суд удовлетворил иск. Согласно решению, Кенану Мамедову запрещен выезд из Азербайджана до полного погашения указанной задолженности.