Adı necə dəyişmək olar? - Bu cür etmək lazımdır - VİDEO
Ad insanın kimliyini ifadə edən, onu başqalarından fərqləndirən mühüm mənəvi dəyərlərdən biridir. Azərbaycanda qədimdən advermə ənənələri mövcud olub. Bəzi ailələr övladlarına qohumlarının adlarını versələr də, müasir dövrdə fərqli və milli adlara üstünlük verənlər də var. Bəzən isə insanlar adlarını bəyənmədikləri və ya mənşəyinin öz mədəniyyətlərinə uyğun olmadığını düşündükləri üçün dəyişdirmək istəyirlər.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən, 18 yaşına çatmış şəxslər adlarını, soyadlarını və ata adlarını dəyişdirmək hüququna malikdirlər.
Yetkinlik yaşına çatmayanların adının dəyişdirilməsi üçün isə valideynləri və ya qanuni nümayəndələri müraciət edə bilərlər. Bunun üçün qeydiyyat şöbələrinə, xaricdə yaşayanlar isə konsulluq idarələrinə müraciət etməlidirlər. Müraciətə baxıldıqdan sonra müvafiq hüquqi rəy verilir.
Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, 2026-cı ilin ilk doqquz ayında 1958 nəfər adını, soyadını və ya ata adını dəyişdirib. Onlardan 653 nəfər yalnız adını, 1087 nəfər soyadını, 7 nəfər ata adını, 10 nəfər isə hər üçünü dəyişdirib. Ad dəyişikliyinin əsas səbəbləri arasında adın xoşagəlməz səslənməsi, çətin tələffüz olunması və şəxsin fərqli ad daşımaq istəyi yer alır. Beləliklə, ad seçimi insanın həyatında mühüm yer tutan qərarlardan biridir.
Ətraflı "ATV"-nin videomaterialında:
Nəsimi Ələsgərli
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