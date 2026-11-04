В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО

В Германии открылся специальный спортзал Robogym, где сотни гуманоидных роботов учатся выполнять задачи, которые обычно поручают людям.

Как передает Day.Az, вместо гантелей роботы поднимают и переносят коробки, а также автомобильные детали. За их действиями следят тренеры, которые дистанционно управляют машинами и показывают им, как правильно выполнять различные операции.

Так роботы накапливают опыт, который в будущем позволит им работать на заводах и помогать людям в быту.