https://news.day.az/hitech/1871647.html В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО В Германии открылся специальный спортзал Robogym, где сотни гуманоидных роботов учатся выполнять задачи, которые обычно поручают людям. Как передает Day.Az, вместо гантелей роботы поднимают и переносят коробки, а также автомобильные детали.
В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО
В Германии открылся специальный спортзал Robogym, где сотни гуманоидных роботов учатся выполнять задачи, которые обычно поручают людям.
Как передает Day.Az, вместо гантелей роботы поднимают и переносят коробки, а также автомобильные детали. За их действиями следят тренеры, которые дистанционно управляют машинами и показывают им, как правильно выполнять различные операции.
Так роботы накапливают опыт, который в будущем позволит им работать на заводах и помогать людям в быту.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре