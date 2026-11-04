Лига чемпионов: "Спортинг" обыграл "Шахтер", "Галатасарай" победил "Штутгарт"

Лиссабонский "Спортинг" на выезде победил "Шахтер" в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов - 1:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, единственный гол в матче забил Исса Думбия. 23-летний итальянец ивуарийского происхождения отличился на 59-й минуте.

"Шахтер" занимает 17-е место из 36 команд на общем этапе турнира с четырьмя очками после четырех туров. "Спортинг" располагается на пятой строчке в таблице, набрав девять очков в четырех матчах.

В параллельном матче "Галатасарай" на своем поле обыграл "Штутгарт" - 2:0.

Победу турецкому клубу принес дубль полузащитника Алексея Батракова. 21-летний россиянин открыл счет ударом от перекладины на 12-й минуте и удвоил преимущество своей команды на 15-й с передачи Давинсона Санчеса.

"Галатасарай" одержал вторую победу подряд и с 6 очками поднялся на 14-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. ""Штутгарт" (7 очков) идет седьмым в турнирной таблице - немецкий клуб потерпел первое поражение в ЛЧ.