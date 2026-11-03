Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Правительство Армении планирует представить проект новой Конституции страны уже в ноябре. Об этом сообщил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

Власти Армении не исключают обсуждения возможности одновременного подписания мирного договора с Азербайджаном и принятия новой Конституции, заявил вице-спикер Национального собрания Рубен Рубинян в беседе с журналистами в конце минувшей недели. Речь не о поправках в Основной закон, а о новой Конституции, которая, по словам Рубиняна, пишется с нуля.

Между тем оппозиция продолжает утверждать, что новая Конституция Армении не нужна. Действующая идеальна, а сам процесс начат по требованию Баку. Не желая расставаться с токсичными положениями Основного закона страны, реваншисты внушают общественности, что новая Конституция будет "азербайджанской". Отсылка к грубо нарушающей международные нормы и ставящей под вопрос свою легитимность декларации о независимости - это спасательный круг для реваншистских кругов. Потеряв его, она может пойти на дно, или же окажется в вакууме, лишившись смысла своего существования. Армянская политическая арена делится только на два сегмента - на тех, кто видит будущее страны через призму "миацума", и тех, кто считает "миацум" петлей на шее. Ни о чем другом, пока существует безобразная идея, сформулированная Нжде и ему подобными, армянские политики думать не могут. Потому что эта идея делает будущее Армении очень туманным и все прочие прогнозы и проекты зависят от ее живучести. Если идея благодаря одной фразе в Конституции сохранится на повестке, строить планов не стоит, так как будущего у Армении не будет, а возможно, не будет и самой Армении.

Нынешние власти хотят, чтобы будущее у Армении было. Они прошли чистилище катастрофического военного поражения и начали кое-что понимать о реальном мире. Никол Пашинян прекрасно осознает, что, какие бы аргументы не выставлял Ереван, Баку прав, требуя изменений. И сопротивление реваншистской оппозиции еще раз это подтверждает.

Оппозиция знает, что проведение конституционного референдума полностью зависит от нее и упивается этой ситуацией. Наконец-то у реваншистов в руках появился какой-то действенный инструмент если и не давления, то изматывания правящей силы. Она знает, что никакие другие планы не сдвинутся с места, пока не решен этот вопрос, и рассчитывает растянуть его в бесконечности. Во всяком случае, до следующих выборов у нее будет время расшатать все планы действующего правительства. Именно этим она занимается. На прошлой неделе Нацсобрание Армении проголосовало за ратификацию соглашения о стратегическом сотрудничестве с США по "Маршруту Трампа" (TRIPP) - 63 голосами против 32-х. Карапетяновская "Сильная Армения" и кочаряновская "Армения" дружно проголосовали против. Реваншисты против проекта просто для того, чтобы вредить планам властей.

В отличие от TRIPP, конституционный референдум требует поддержки большинства. "Гражданский договор" необходимым для подобного случая большинством не обладает. И реваншисты с большим наслаждением и расслабленно участвуют во всех обсуждениях вокруг Конституции, зная, что власти, наконец, оказались в зависимости от их желаний.

Власти же ищут способ уговорить оппозицию либо заставить. Ждать нельзя, потому что нужно подписывать мир, а Баку совершенно справедливо непреклонен в вопросе преамбулы. Никол Пашинян грозит реваншистам новым "2 октября". Речь о событиях 2018 года, когда сторонники Пашиняна захватили парламент и заставили провести внеочередные выборы. Армянский премьер считает, что и сегодня ему удастся собрать у парламента тысячи своих сторонников, которые потребуют от реваншистов голосовать за референдум. Либо будут внеочередные выборы, чтобы попробовать набрать необходимые для конституционного большинства голоса. Армении надо как-то выводить вопрос Конституции из тупика. В настоящее время ситуация действительно тупиковая. Чтобы началось развитие страны, необходимо подписать мир с гарантиями, которого требует Баку. Чтобы были гарантии, следует исключить из Конституции отсылки на "миацум", а исключить их невозможно без референдума, который блокируется оппозицией.

Экспертные круги тоже находятся в состоянии психической дестабилизации. Эксперт Сурен Суренянц, представляющий реваншистский лагерь, в СМИ заявил о крайней опасности референдума для Армении. Если армяне проголосуют "за", то потеряют свою идентичность и капитулируют, считает Суренянц, если "против" - будет новая война. Как соответствующий международным нормам Основной закон может повредить армянской идентичности, эксперт внятно объяснить не смог, только твердил что-то о "внешнем диктате". Насчет капитуляции переживать тем более не стоит, потому что Армения уже подписала ее в ноябре 2020 года. Что же касается новой войны, то тут не будем спорить - она обязательно разразится, если в будущем какие-то силы, придя на смену нынешней власти в Армении, попытаются воспользоваться для оправдания новой агрессии той самой фразой из Конституции, к которой есть претензии у Баку.

Армянская реваншистская оппозиция, как и любая оппозиция, существует только сегодняшним днем и на будущее Армении ей, по большому счету, наплевать. Но от проблем между властью и оппозицией в других странах внутриполитчиеские дрязги в Армении не являются ее внутренним делом. Реваншистские круги действуют против интересов Азербайджана и региона в целом, поэтому в Баку очень внимательно наблюдают за происходящим в парламенте. И от того, как официальный Ереван сможет разрушить ситуацию и вывести ее из тупика, зависит многое.

Премьер-министр Армении назвал текст Декларации о независимости, на которую есть отсылка в преамбуле Конституции, антигосударственным. Об этом он заявил на днях журналистам. "С этим текстом невозможно существование независимого государства. Этот текст - о невозможности существования государства. Мы должны извлекать уроки из нашей истории", - резонно заметил Пашинян. При этом он пообещал "сделать оппозиции предложение, от которого она просто не сможет отказаться", не уточнив, о чем идет речь.

Армянский премьер прав. Государство, провозгласившее свою независимость, "присоединив" к себе территории одной страны и претендуя на территории другой (речь о "западной Армении", то есть о турецких территориях, также прописанных в Декларации), рано или поздно столкнется с проблемами для своей государственности. Требования Азербайджана - это самое начало процесса разгосударствления, которое последует, если соседняя страна не примет надлежащих мер.

Было время, когда сам Никол Пашинян говорил об отсутствии в Конституции Армении признаков претензий к Азербайджану. Пару лет назад Конституционный суд РА вынес по этому поводу очень несерьезный вердикт, которым Ереван рассчитывал закрыть вопрос. Но в Баку его энтузиазма не разделили. Потому что "процесс утверждения независимой государственности" Армении начался с "воссоединения Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Так указано в Декларации о независимости Республики Армения. То есть процесс утверждения своей государственности Армения начала с грубого нарушения международного права. И эти нарушения закрепила в последующем и ее Конституция, основанная, как указано в преамбуле Основного закона, на "фундаментальных принципах", провозглашенных Декларацией.

Несколько лет в Армении пытались отрицать этот вопиющий факт. Потом смирились с правотой азербайджанской стороны. Но время было потеряно. То время, в течение которого правящая партия могла единолично, имея конституционное большинство, инициировать референдум. Почему она этого не сделала? Думается, не потому же, что Пашинян поверил Конституционному суду. Просто он надеялся уговорить Баку, точнее - что Баку уговорят. Не уговорили, хотя попытки были. Любой здравомыслящий человек понимает, что позиция у Азербайджана в этом вопросе всесторонне правомерна. Честное слово, да еще от Армении, чье не только слово, но и подпись, не имеют никаких гарантий, для прочного мира не подходит.

Кстати, тот же Конституционный суд РА в 2010 году принял решение о том, что никакие международные договора не могут находиться в противоречии с пунктами Декларации и, соответственно, преамбулой Конституции. Это значит, что мирный договор с Азербайджаном не будет иметь юридической силы для Армении, так как ее Декларация и Конституция не признают территориальную целостность нашей страны.

Есть также постановление армянского парламента от июля 1992 года, в котором Еревану было запрещено подписывать какие-либо любые международные акты, в которых Карабах указан в составе Азербайджана. Этим постановлением лидеры Армении руководствовались все годы конфликта. И продолжали бы руководствоваться по сей день, если бы не война 2020 года и не последняя точка в конфликте, поставленная в 2023 году.

Но Конституция - это основополагающий документ. По нему живет государство, и если она подразумевает отраженные в Декларации о независимости "фундаментальные принципы", значит, в отношениях с соседом есть большие проблемы.

Несмотря на полную ясность ситуации, в Армении все равно продолжают отбиваться. Теперь это делается уже не на уровне политической власти. Политическая власть сдалась реалиям.

Экс-министр юстиции Геворг Даниелян на днях громко заявил журналистам, что в преамбуле Конституции Армении нет территориальных претензий к Азербайджану. Все это, заявил он, "азербайджанские провокации". Доктор юридических наук очень повеселил, указав, что "в преамбуле Конституции Армении нет даже намека на территориальные претензии, речь идет лишь об уважении защищаемого международным правом права народа на самоопределение и о его правовых последствиях". Даниелян только забыл указать, что Конституция одного государства не может признавать или не признавать самоопределения каких-то меньшинств на территории другого. И прикрываться ООН не стоит, это делает высказывания бывшего главного юриста Армении еще более несерьезными.

Армянское общество привыкло к обману и даже хочет, чтобы его обманывали. Так спокойнее. Но не пристало профессору говорить подобную ерунду, а тем более, считать за дураков своих оппонентов. Несерьезно при наличии столь судьбоносной для Армении проблемы предлагать передать ее на суд политологов и юристов. Мол, пусть соберутся эксперты двух стран и решат, есть в Конституции Армении претензии или нет. Экс-министр юстиции считает возможным решение таких вопросов на экспертном уровне? Не удивительно, что он уже не занимает свою должность.

Одним словом, ситуация реально тупиковая. Виновата в этом не только реваншистская оппозиция, но и сами действующие власти, которые упустили возможности выйти из тупика, когда имели для этого силу. Теперь все осложнилось. Оппозиция не может влиять на вопросы делимитации, анклавов, экономических отношений, коммуникаций. Но ее голоса для конституционного референдума необходимы. И реваншисты постараются эту удобную возможность давить на власти не выпустить из рук. Сам Пашинян фактически передал реваншистам решение вопроса мира с Азербайджаном. Пока он ждал чуда, они работали и не дали ему получить требуемое большинство. Теперь от них зависит, будет подписан мирный договор или нет. Оплачиваемая российскими миллиардером шушера, зарабатывающая очки установкой каруселек в оккупированном Кярки, будет решать будущее региона. Так получается?

Весь регион ждет подписания мира в 2027 году. Будем надеяться, что Никол Пашинян действительно сумеет сделать реваншистам предложение, от которого они не смогут отказаться. В противном случае пусть никто не удивляется, если в Конституции Азербайджана появятся претензии на Западный Зангезур. Почему бы и нет?