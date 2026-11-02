ФИА начала расследование в отношении Джорджа Расселла

Пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл попал под расследование стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) по итогам прошедшего Гран-при Мексики. Британский гонщик отказался от общения с прессой после финиша гонки.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Согласно спортивному регламенту, пилоты обязаны проследовать в медиапен для проведения телевизионных интервью и общения с печатными СМИ. Представители "Мерседеса" заранее уведомили журналистов о том, что Расселл пропустит медиа-активности, однако официального разрешения от ФИА например, по медицинским показаниям, получено не было.

Согласно официальному документу, стюарды вызвали самого Расселла и представителя немецкой команды на разбирательство по поводу "предполагаемого нарушения статьи Регламента ФИА". Гонщику грозит штраф за невыполнение обязательных послегоночных процедур.