В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам

В Баку 8 ноября состоятся конные соревнования на Кубок Победы, приуроченные к празднованию Дня Победы в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет в Конноспортивном центре Бина и начнется в 09:30.

Программа мероприятия откроется торжественной церемонией, после которой состоятся парад лошадей и концерт.

В рамках соревнований жокеи поборются за награды в 14 категориях на различных дистанциях - от 1200 до 3200 метров.

По итогам турнира отличившиеся участники будут награждены кубками, медалями и дипломами.