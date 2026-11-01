https://news.day.az/sport/1871264.html В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам В Баку 8 ноября состоятся конные соревнования на Кубок Победы, приуроченные к празднованию Дня Победы в Азербайджане. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет в Конноспортивном центре Бина и начнется в 09:30. Программа мероприятия откроется торжественной церемонией, после которой состоятся парад лошадей и концерт.
В Баку разыграют Кубок Победы по конным скачкам
В Баку 8 ноября состоятся конные соревнования на Кубок Победы, приуроченные к празднованию Дня Победы в Азербайджане.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет в Конноспортивном центре Бина и начнется в 09:30.
Программа мероприятия откроется торжественной церемонией, после которой состоятся парад лошадей и концерт.
В рамках соревнований жокеи поборются за награды в 14 категориях на различных дистанциях - от 1200 до 3200 метров.
По итогам турнира отличившиеся участники будут награждены кубками, медалями и дипломами.
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