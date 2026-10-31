В НБА установлен исторический рекорд по штрафным броскам

Звездный разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри установил новый рекорд НБА, продемонстрировав стопроцентную точность при исполнении штрафных бросков в первых четырех матчах регулярного чемпионата.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу калифорнийского клуба, 38-летний американец реализовал все 39 штрафных бросков на старте сезона-2026/27, не допустив ни одного промаха.

Очередное достижение Карри оформил в матче против "Миннесоты Тимбервулвз", в котором "Голден Стэйт" одержал победу со счетом 119:114.

В этой встрече баскетболист 16 раз вставал на линию штрафных и каждый раз оказывался точен. Таким образом, он установил личный рекорд по количеству реализованных штрафных бросков за один матч без единого промаха.

За 32 минуты игрового времени Карри набрал 44 очка, совершил восемь подборов и отдал шесть результативных передач, внеся весомый вклад в победу своей команды.

Таким образом, лидер "Уорриорз" пополнил список своих достижений еще одним рекордом, вписав новую страницу в историю НБА.