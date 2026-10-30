Книги профессора Фариды Сафиевой включены в каталог Библиотеки Конгресса США - ФОТО

Две книги профессора Фариды Сафиевой, посвящённые истории Иревана и богатому историко-культурному наследию азербайджанского народа в этом регионе, включены в каталог Библиотеки Конгресса США. Данный факт подтверждён официальным письмом, направленным автору из библиотеки. Таким образом, в каталоге одной из самых авторитетных библиотек мира представлены в общей сложности пять единиц хранения, относящихся к двум изданиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, книга IRAVAN Through the Language of Historical Documents ("Иреван языком исторических документов") издана на английском языке при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики. Книга "Иреван: эхо истории и утраченного наследия" опубликована на азербайджанском, английском, французском и русском языках. Издание вышло в свет при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

В книгах историческое прошлое Иревана представлено посредством архивных документов, фотографий, личных и семейных архивов, а также генеалогических материалов. Одной из наиболее примечательных особенностей изданий является введение в научный оборот ряда документов, которые до настоящего времени не были известны широкой общественности и научному сообществу. Эти материалы служат изучению исторических фактов на основе документальных свидетельств, восстановлению постепенно утрачиваемой исторической памяти и сохранению наследия азербайджанского народа в регионе для будущих поколений.

Презентации книги "Иреван языком исторических документов" состоялись в октябре: 11 октября - в Нью-Йорке, 16 октября - в Вашингтоне.

Включение книг в каталог Библиотеки Конгресса США является значимым событием с точки зрения международного признания исследовательской деятельности автора. Это делает информацию об изданиях доступной для исследователей, историков и читателей из разных стран мира. В то же время данный факт способствует более широкому представлению документальных материалов, связанных с историей Иревана и азербайджанским наследием, в международной научной среде.