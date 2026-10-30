На ж/д линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление 4 станций

На железнодорожной линии Ени Сураханы - Говсан планируется строительство или восстановление четырех станций. Три из них будут расположены на территории поселка Говсан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу в интервью журналистам заявил начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Бахтияр Гаджиев в рамках медиатура, организованного в поселке Говсан и посвященного работам по восстановлению железнодорожной линии Ени Сураханы - Говсан.

По его словам, на каждой станции предусмотрено строительство пешеходных переходов, а также нескольких разноуровневых мостов в местах пересечения железнодорожной линии с автомобильными дорогами.

Б.Гаджиев сообщил, что на данный момент завершено 30% проектных работ по железнодорожной линии Ени Сураханы - Говсан.

"Вдоль линии выявлено 111 собственников жилых домов и нежилых объектов, расположенных в охранной зоне и попадающих под строительство. С ними подписаны соответствующие протоколы и выплачены компенсации. В целях обеспечения безопасности движения вдоль линии начаты работы по установке ограждений", - сказал он.

Начальник отдела также отметил, что Государственной программой предусмотрено восстановление железнодорожных линий Бакыханов - Бина - Гала, Забрат - Маштага - Баглар и Гарадаг - Гюздек.

По его словам, по указанным направлениям проведен анализ состояния путевой инфраструктуры и начаты проектные работы.