В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы

В Шамкирском районе мастер, занимавшийся ремонтными работами, упал с лестницы и скончался.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, происшествие произошло в селе Гедимгала.

Местный житель Гулиев Расат Вагиф оглу 1961 года рождения выполнял ремонтные работы в доме своего односельчанина Назима Али оглу Гусейнова 1967 года рождения, когда упал с лестницы и получил травму головы.

Мастера доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По факту проводится расследование.