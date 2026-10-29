https://news.day.az/society/1870508.html В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы В Шамкирском районе мастер, занимавшийся ремонтными работами, упал с лестницы и скончался. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, происшествие произошло в селе Гедимгала.
В Шамкире мастер погиб, упав с лестницы
В Шамкирском районе мастер, занимавшийся ремонтными работами, упал с лестницы и скончался.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, происшествие произошло в селе Гедимгала.
Местный житель Гулиев Расат Вагиф оглу 1961 года рождения выполнял ремонтные работы в доме своего односельчанина Назима Али оглу Гусейнова 1967 года рождения, когда упал с лестницы и получил травму головы.
Мастера доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту проводится расследование.
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