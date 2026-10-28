Осенние пейзажи: прогулка на природе в Исмаиллы - ФОТО - ВИДЕО

Исмаиллинское отделение Шахдагского национального парка является одним из интересных мест для путешествий тех, кто хочет созерцать красочные оттенки природы в осенний сезон и ознакомиться с богатым животным миром. Добраться до этого отделения национального парка можно, съехав с автомобильной дороги Исмаиллы - Габала и двигаясь в направлении села Буйнуз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, теплая погода в первые месяцы осени и начавшееся пожелтение листьев деревьев создают неповторимый душевный настрой. Желтые и золотистые оттенки, смешивающиеся с еще сохраняющейся зеленью леса, отражают смену времен года.

Шахдагский национальный парк был создан в 2006 году с целью охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и развития экотуризма. Охватывая территории Исмаиллинского, Губинского, Гусарского, Габалинского, Огузского и Шамахинского районов, национальный парк отличается богатым горно-лесным ландшафтом и разнообразием фауны.

Знакомство с лесными обитателями

В Исмаиллинском отделение национального парка обитают зубры, бизоны и другие животные. Начиная с мая 2019 года из зоопарков Германии, Бельгии и Нидерландов в Азербайджан завозились бизоны. На последующих этапах также проводились мероприятия по увеличению популяции зубров.

На территории Шахдагского национального парка также обитают европейская косуля, волк, индийский дикобраз, бурый медведь, кавказская серна, шакал, лиса, заяц, зубр, благородный олень и другие животные. Посещая эти места в любое время года, можно созерцать красоту природы, а за некоторыми животными - наблюдать вблизи.

Здесь проходили съемки фильма "Мачеха"

Исмаиллинское отделение Шахдагского национального парка связан и с историей нашего кино. Некоторые сцены снятого в 1958 году фильма "Мачеха" были сняты на этой территории. А дерево, у которого маленький Исмаил пел песню "Кендимиз" ("Наше село"), напоминает любителям фильма те незабываемые мгновения.

Для желающих отдохнуть на лоне природы и понаблюдать за редкими животными Исмаиллинское отделение Шахдагского национального парка является примечательным туристическим направлением.